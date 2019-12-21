22 Aralık 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04, Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı

Schalke Ahmed Kutucu'yla bir puana uzandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.12.2019

'nın 17'nci haftasında milli futbolcular ve 'nun formasını giydiği 04 sahasında konuk ettiği Freiburg ile 2-2 berabere kaldı.

, 27'nci dakikada Suat Serdar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu golle tamamlandı. İkinci yarıda konuk takım 54'üncü dakikada penaltıdan Pedersen ve 67'nci dakika da yine penaltıdan Grifo'nun golleriyle skorda 2-1 öne geçti. Mavi beyazlılar 80'inci dakikada milli futbolcu 'nun attığı golle karşılaşmada eşitliği sağladı: 2-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla Schalke 04 puanını 30'a yükseltirken, Freiburg ise puanını 26'ya çıkarttı. Mili futbolcu müsabakada 90 dakika forma giyerken, bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu karşılaşmaya 70'inci dakikada oyuna dahil oldu ve karşılaşmayı 2-2'lik beraberliğe getiren golü kaydetti.

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