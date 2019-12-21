21 Aralık 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fiorentina teknik direktör Montella'nın görevine son verdi

Fiorentina Montella'nın görevine son verdi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.12.2019

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından 'da, 'nın görevine son verildi.

Serie A'da dün konuk ettiği Roma'ya 4-1 yenilerek galibiyet hasreti 7 maça çıkan , teknik direktörüyle yolları ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fiorentina, Montella'yı birinci takım teknik direktörlüğünden çıkardığını duyurur. Kulübün bu kararı, takımın performansı ve aldığı sonuçlara dair yapılan uzun ve dikkatli analizlerin ardından alınmıştır. Sezonun kalan bölümünde olumlu bir dönüş yapmak için kulüp yönetimi, mevcut antrenörü görevinden alma kararı vermiştir. Fiorentina, ve ekibine teşekkür eder, kendilerine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilerleyen günlerde yeni teknik direktörün isminin duyurulacağı da belirtildi.

Takımı bundan sonra kimin çalıştıracağına dair İtalyan basınında bazı isimler öne çıkarken, Luciano Spalletti, Luigi Di Biagio ve bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin adları Fiorentina ile beraber anılmaya başladı.

Fiorentina'nın ligde 17 maç sonunda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgiyle 17 puanı bulunuyor.

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