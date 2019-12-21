21 Aralık 2019, Cumartesi
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Ozan Kabak tarih yazacak
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Schalke hocası David Wagner, “Potansiyeli müthiş. 2 yıla kalmadan en iyi defans oyuncusu olabilir” dedi.
Galatasaray'dan 2018 ocakta 11 milyon euro'ya Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, sezon sonu 15 milyon euro'ya Schalke'ye geçmişti. Sakatlığını atlattıktan sonra düzenli forma şansı bulan 19'luk stoper için hocası David Wagner övgüde bulundu. Wagner, "Ozan Kabak potansiyeli olan müthiş bir defans oyuncusu. Gelişimini hayretle takip ediyoruz. İdmanlara en erken gelip, en geç çıkanlar arasında. 2 yıla kalmadan en iyi savunmacı olabilir" yorumunu yaptı.
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