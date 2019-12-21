21 Aralık 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Haydi Yusuf!

Haydi Yusuf!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.12.2019

başında 16.5 milyon euro karşılığında Lille'e satılan Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa 'a 1 milyon euro bonus kazandıracak. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti. yıldız şu ana kadar Lille'de 24 kez görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

başında 16.5 milyon euro karşılığında Lille'e satılan Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa 'a 1 milyon euro bonus kazandıracak. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti. yıldız şu ana kadar Lille'de 24 kez görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

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