21 Aralık 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Haydi Yusuf!
Giriş Tarihi: 21.12.2019
Sezon başında 16.5 milyon euro karşılığında Lille'e satılan Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon euro bonus kazandıracak. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti. Milli yıldız şu ana kadar Lille'de 24 kez görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
Sezon başında 16.5 milyon euro karşılığında Lille'e satılan Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon euro bonus kazandıracak. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti. Milli yıldız şu ana kadar Lille'de 24 kez görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı