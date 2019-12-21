Haydi Yusuf!

Sezon başında 16.5 milyon euro karşılığında Lille'e satılan Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon euro bonus kazandıracak. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti. Milli yıldız şu ana kadar Lille'de 24 kez görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.

Sezon başında 16.5 milyon euro karşılığında Lille'e satılan Yusuf Yazıcı, 1 maç daha oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon euro bonus kazandıracak. Taraflar arasında yapılan sözleşmeye göre Yusuf, 25 resmi maçta forma giymesi halinde Fransız ekibi ekstradan 1 milyon euro (6.5 milyon TL) ödeyecekti. Milli yıldız şu ana kadar Lille'de 24 kez görev yaptı. 22 yaşındaki yıldız futbolcu bu maçlarda 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.