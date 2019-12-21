21 Aralık 2019, Cumartesi
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Barcelona el sıkıştı
Giriş Tarihi: 21.12.2019
İspanyol devi Barcelona, yeni sezon için ilk transferini gerçekleştiriyor. Katalan kulübünün, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki orta saha Angel Gomes ile prensipte anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
İspanyol devi Barcelona, yeni sezon için ilk transferini gerçekleştiriyor. Katalan kulübünün, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki orta saha Angel Gomes ile prensipte anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
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