21 Aralık 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona el sıkıştı

Barcelona el sıkıştı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.12.2019

İspanyol devi Barcelona, için ilk transferini gerçekleştiriyor. Katalan kulübünün, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki orta saha Angel Gomes ile prensipte anlaşma sağladığı ortaya çıktı.

İspanyol devi Barcelona, için ilk transferini gerçekleştiriyor. Katalan kulübünün, Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 19 yaşındaki orta saha Angel Gomes ile prensipte anlaşma sağladığı ortaya çıktı.
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