21 Aralık 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kolarov'dan muhteşem bir gol daha!

Ne yaptın sen Kolarov!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.12.2019

'nin sezon başında transferi için büyük uğraş verdiği , 'da gollerine devam ediyor. Başkent ekibinin Serie A'nın 17. haftasında deplasmanda 'yı 4-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Sırp sol bek galibiyette pay sahibi oldu.

'nin yaz boyunca transferi için yoğun çaba saf ettiği Kolarov, performansıyla adeta sarı lacivertli takımı pişman ettirdi. Bu sezon 17. lig maçında 5. golünü atan yıldız futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.

Sarı lacivertli taraftarlar tarafından yapılan paylaşımlarda Kolarov transferinin gerçekleşmesinin şampiyonlukla eş değer olarak görüldüğü yorumları yapılıyordu.

Ayrıca 'da milli futbolcu , maçının 86. dakikasında oyuna dahil oldu.

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