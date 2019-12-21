21 Aralık 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Cenk Tosun'un hocası Ancelotti oldu

Cenk Tosun'un hocası belli oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.12.2019

Milli futbolcu 'un da forma giydiği ekiplerinden , takımın başına ünlü İtalyan Teknik Direktör 'yi getirdi.

'de alınan kötü sonuçların ardından menajer Marco Silva ile yollarını ayıran , İtalyan teknik adam ile anlaşma sağladı. İngiliz ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adam ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Ünlü hoca, bugün oynanacak Everton - Arsenal maçını tribünden takip edecek.

Carlo Ancelotti'nin kariyerinde Milan ile 2, Real Madrid ile de 1 olmak üzere 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası ve UEFA Süper Kupası bulunuyor. Ancelotti ayrıca Milan ve Madrid ile de FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı 2 kez kazandı.

60 yaşındaki İtalyan hoca Milan ile Serie A, Real Madrid ile La Liga, Chelsea ile Premier Lig ve Bayern Münih ile de Bundesliga'da şampiyon oldu.

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