21 Aralık 2019, Cumartesi
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En pahalısı Mbappe
Giriş Tarihi: 21.12.2019
KPMG Football Benchmark’a göre; futbolun en pahalı yıldızı 225 milyon euro ile PSG’nin yıldızı Kylian Mbappe. Neymar 185 milyonla ikinci sırada yer aldı.
KPMG Football Benchmark'a dünya futbolunun en pahalı futbolcuların listesini yayınladı. Dün 21 yaşına giren Kylian Mbappe 225 milyon euro'luk değeriyle listenin zirvesine oturdu. Fransız futbolcu PSG'ye Monaco'dan gelirken toplam 180 milyon euro'ya mal olmuştu. İkinci basamakta yine PSG'de top koşturan Neymar yer aldı. Barcelona'dan 222 milyon euro'ya gelerek tarihin en pahalı transferi olan Brezilyalı yıldıza 185 milyon euro'luk değer biçildi. 6 Ballon D'or'u bulunan Messi 180 milyon euro ile 3. basamağa yerleşti. Real Madridli Eden Hazard 152, M. Cityli Sterling ile Liverpoollu Salah 150'şer, Tottenhamlı Harry Kane 140, Liverpool'dan Mane ile Manchester City'den De Bruyne 130 ve Barcelonalı Antoine Griezmann ise 125 milyon euro ile ilk 10 sırayı oluşturdu.
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