20 Aralık 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

En değerli futbolcu 225 milyon avroyla PSG'nin yıldızı Mbappe

En değerli futbolcu Mbappe!
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.12.2019

Piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi. Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in () yıldızı , 225 milyon avroyla piyasa değeri en yüksek futbolcu oldu.

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu belirlendi.

Fransız futbolcu Mbappe'nin zirveye yerleştiği listede, 185 milyon avro değerle 'nin Brezilyalı yıldızı ikinci sırayı aldı.

İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen Arjantinli yıldız , 180 milyon avro piyasa değeriyle üçüncülüğü elde etti.

KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, yaptığı açıklamada, '' artık dünyanın en iyi oyuncusu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen birçok rekoru kırdı ve dünyanın en pahalı oyuncusu olmayı erken yaşta başardı. Real Madrid'e transfer olursa Mbappe'nin adından daha fazla söz ettireceğine inanıyorum.'' ifadelerini kullandı.

İtalya ekibi Juventus'ta oynayan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yer almadığı listenin ilk 10 basamağı şöyle:

OyuncuTakımıDeğeri (avro)
1. Kylian MbappePSG225 milyon
2. NeymarPSG185 milyon
3. Lionel MessiBarcelona180 milyon
4. Eden HazardReal Madrid152 milyon
5. Raheem SterlingManchester City150 milyon
6. Muhammed SalahLiverpool150 milyon
7. Harry KaneTottenham140 milyon
8. Sadio ManeLiverpool130 milyon
9. Kevin De BruyneManchester City130 milyon
10. Antoine GriezmannBarcelona125 milyon

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama... Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...
Liverpool Minamino'yu transfer etti Liverpool Minamino'yu transfer etti
Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama... Ronaldo'ya büyük şok! Attığı golle gündem olmuştu ama...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör