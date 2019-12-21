21 Aralık 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

En büyük kim olacak?

En büyük kim olacak?
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.12.2019

2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda final günü geldi çattı. Bir yanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, diğer yanda sahibi Flamengo... 20.30'da başlayacak muhteşem maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. İki takım da tarihinde ilk kez bu kupayı almak için sahaya çıkacak.

2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda final günü geldi çattı. Bir yanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, diğer yanda sahibi Flamengo... 20.30'da başlayacak muhteşem maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. İki takım da tarihinde ilk kez bu kupayı almak için sahaya çıkacak.
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