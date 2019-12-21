21 Aralık 2019, Cumartesi
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En büyük kim olacak?
Giriş Tarihi: 21.12.2019
2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda final günü geldi çattı. Bir yanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, diğer yanda Libertadores Kupası sahibi Flamengo... 20.30'da başlayacak muhteşem maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. İki takım da tarihinde ilk kez bu kupayı almak için sahaya çıkacak.
2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda final günü geldi çattı. Bir yanda Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, diğer yanda Libertadores Kupası sahibi Flamengo... 20.30'da başlayacak muhteşem maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. İki takım da tarihinde ilk kez bu kupayı almak için sahaya çıkacak.
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