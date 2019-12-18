Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Dünya derbisi için artık nefesler tutuldu... Ligde 35'er puanda bulunanan ilk iki sırayı paylaşan Barcelona ile Real Madrid El Clasico'da kozlarını paylaşacak. Normal şartlarda 26 Eylül'de oynanması gereken maç, Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların şiddet içerikli eylemlerinden dolayı 18 Aralık tarihine ertelenmişti. Beklenen tarih geldi çattı ve iki dünya devi dünyanın gözü önünde birbirlerine üstünlük sağlamak için kapışacak. El Clasico tarihinde bu zamana kadar 51 maç beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona’nın 96, Real Madrid’in de 95 galibiyeti bulunuyor. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacağını araştırmaya şimdiden başlayan sporseverler için detaylar haberimizde...

Nou Camp Stadı'nda oynanacak 243. El Clasico için nefesler tutuldu... Dünyanın heyecanla beklediği El Clasico, Katalonya bölgesindeki karışıklık sebebiyle ertelenmişti. Barcelona-Real Madrid arasındaki El Clasico için beklenen gün geldi. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...

Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TSİ Saat 22.00'de Nou Camp'ta iki dev, kozlarını İspanya Ligi'nde paylaşacak. Nefesleri kesecek mücadele D Smart üzerinden yayın yapan Spor Smart kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean aspor.com.tr'de olacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Rakitic, Griezmann, Messi, Luis Suarez.

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema

EKSİK OYUNCULAR...

Real Madrid'de James Rodriguez, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Marcelo ve Eden Hazard, Barcelona'da ise Ousmane Dembele ve Arthur Melo sakatlıkları dolayısıyla takımlarında yer almıyor.

NOTLAR...

Barcelona son 5, Real Madrid ise son 7 haftadır yenilmezken, her iki takımın golcüleri Lionel Messi ve Karim Benzema'nın ligde 12'şer golü olması dikkati çekiyor.

El Clasico tarihinde bu zamana kadar 51 maç beraberlikle sonuçlanırken, Barcelona'nın 96, Real Madrid'in de 95 galibiyeti bulunuyor.

Nou Camp Stadı'nda oynanacak 243. El Clasico'yu ev sahibi takımın kazanması halinde farkın açılması, Real Madrid'in kazanması durumunda ise eşitliğin sağlanması söz konusu olacak.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ...

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı grupların bloke etme çağrısı yaptığı El Clasico "yüksek riskli maç" ilan edilirken, ilklerin yaşanacağı bir dizi güvenlik önlemi alındı. Katalonya yerel polisi Mossos d'Esquadra'nın liderliğinde oluşturulan güvenlik önlemleri kapsamında, maç günü 3 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı ve İçişleri Bakanlığının kararıyla Barselona'ya 500 kişilik ek jandarma ve ulusal polis ekibi gönderileceği bilgisi verildi. Ayrıca Real Madrid takımının Barcelona'ya gideceği ve ilk defa Barcelona takımının ve maçı yönetecek hakem kadrosunun da aynı otelde kampa gireceği bildirildi.

AYNI ANDA GELECEKLER

Adeta kırmızı alarmın verildiği Barcelona kentinde El Clasico öncesi hem takımlar hem de maçın hakem dörtlüsü, aynı anda stada gelecekler. Herhangi bir olay yaşanmaması adına tüm önlemlerin alındığı İspanya'da hem Barcelona hem de Real Madrid'i taşıyan otobüsler, aynı güzergahtan birlikte yola çıkacak ve karşılaşmadan iki saat önce stada giriş yapacaklar.

ZIDANE: ENDİŞELENDİREN BİR ŞEY YOK

Bu arada Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane maç öncesi Madrid'de düzenlediği basın toplantısında "Beni endişelendiren hiçbir şey yok. El Clasico'yu oynayacağımızdan hepimiz memnunuz." dedi.

Maçla ilgili güvenlik kurallarını kendisinin koymadığını, olana saygı duymaları gerektiğini ve karşılaşmanın oynanacağına inandığını vurgulayan Zidane, "Biz tüm enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Saha dışında olanları haftalarca konuşsak da bu maçın oynanacağı gerçeğini değiştirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşma sırasında olabilecek olası olaylara (sahanın işgal edilmesi) karşı hakemin rahat bir şekilde karar vermesi gerektiğini ifade eden Fransız teknik adam, "Bu bir futbol maçı ve insanlar nihayetinde güzel bir maç izlemek istiyor. Bu tip maçlarda her zaman en iyiyi vermek gerekiyor. Stadyumdaki atmosferin çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Umarım büyük bir maç izleriz." dedi.

MESSI'DEN EL CLASICO YORUMU

Öte yandan Barcelona takımının kaptanı Lionel Messi de Marca gazetesinde yayımlanan demecinde, El Clasico ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Real Madrid'e karşı Santiago Bernabedu Stadı'nda oynadığımızda bize daha çok boş alan bırakıyorlar. Ev sahibi takım olmalarından ve taraftarları önünde oynamalarından dolayı üzerimize daha fazla geliyorlar. Ama Nou Camp'ta daha farklı oynuyorlar. Birbirlerine daha yakın ve oyunu biraz daha arkada kuran bir takım oyunu oynuyorlar. Çünkü kontrataklarda ileriye çok hızlı çıkan oyuncuları var. Bernabeu'da 90 dakika boyunca takımlar arasında eşit bir futbol oluyor ama burada oyun daha çok kilitleniyor ve zorlaşıyor."