17 Ekim 2019, Perşembe
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Tosun Paşa sakatlandı
Giriş Tarihi: 17.10.2019
Cenk Tosun'un Fransa maçında sakatlandığı ortaya çıktı. Yıldız golcünün 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tosun Paşa, Everton'da yeterince süre bulamasa da Arnavutluk'a attığı golle 3 puanı getirip formaya göz kırpmıştı.
Cenk Tosun'un Fransa maçında sakatlandığı ortaya çıktı. Yıldız golcünün 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tosun Paşa, Everton'da yeterince süre bulamasa da Arnavutluk'a attığı golle 3 puanı getirip formaya göz kırpmıştı.
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