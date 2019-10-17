17 Ekim 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Tosun Paşa sakatlandı

Tosun Paşa sakatlandı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.10.2019

'un Fransa maçında sakatlandığı ortaya çıktı. Yıldız golcünün 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tosun Paşa, Everton'da yeterince süre bulamasa da Arnavutluk'a attığı golle 3 puanı getirip formaya göz kırpmıştı.

'un Fransa maçında sakatlandığı ortaya çıktı. Yıldız golcünün 2 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Tosun Paşa, Everton'da yeterince süre bulamasa da Arnavutluk'a attığı golle 3 puanı getirip formaya göz kırpmıştı.

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