15 Ekim 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Kellesi koltukta

Kellesi koltukta
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 15.10.2019

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye farklı mağlup olan ve ardından sahasında ile berabere kalan 'de teknik direktör Zidane'ın geleceği sorgulanıyor.

Başkan 'in alınan sonuçların ardından Fransız teknik adama öfkeli olduğu ve kalan maçlarda istenen sonuçların alınmaması halinde Zidane'ın görevden alınabileceği belirtildi. ; Mallorca, G.Saray ve ile arka arkaya 3 kritik maça çıkacak.

MODRIC VE BALE ŞOKU
Real Madrid'in iki yıldızı Modric ve , milli maçta aynı anda sakatlandılar. Bale'in dizinde esneme meydana geldi ve durumu kontrollerin ardından belli olacak. Ancak sedye ile oyundan çıkan ve sonrasında yardım alarak yürüyebilen Modric'in durumunun halen ciddi göründüğü ve tedavisine başlandığı belirtildi.

NEYMAR 4 HAFTA YOK
PSG'de Neymar sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramıyor. Brezilya'nın Nijerya ile oynadığı milli karşılaşmada sakatlanan yıldız oyuncunun durumunun ciddi olduğu duyuruldu. Neymar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sonrasında takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği duyuruldu.

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