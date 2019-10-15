Kellesi koltukta

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye farklı mağlup olan ve ardından sahasında Club Brugge ile berabere kalan Real Madrid'de teknik direktör Zidane'ın geleceği sorgulanıyor.

Başkan Florentino Perez'in alınan sonuçların ardından Fransız teknik adama öfkeli olduğu ve kalan maçlarda istenen sonuçların alınmaması halinde Zidane'ın görevden alınabileceği belirtildi. Real Madrid; Mallorca, G.Saray ve Barcelona ile arka arkaya 3 kritik maça çıkacak.

MODRIC VE BALE ŞOKU

Real Madrid'in iki yıldızı Modric ve Gareth Bale, milli maçta aynı anda sakatlandılar. Bale'in dizinde esneme meydana geldi ve durumu kontrollerin ardından belli olacak. Ancak sedye ile oyundan çıkan ve sonrasında yardım alarak yürüyebilen Modric'in durumunun halen ciddi göründüğü ve tedavisine başlandığı belirtildi.

NEYMAR 4 HAFTA YOK

PSG'de Neymar sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramıyor. Brezilya'nın Nijerya ile oynadığı milli karşılaşmada sakatlanan yıldız oyuncunun durumunun ciddi olduğu duyuruldu. Neymar'ın 4 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sonrasında takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği duyuruldu.