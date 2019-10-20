Slimani yine coştu
Fransa Ligue 1'de 10. hafta mücadelesinde Monaco, içeride Rennes'i 3-2 mağlup etti. Monaco'da Islam Slimani, 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Fransa Ligue 1'de 10. hafta karşılaşmasında Monaco, Rennes'i ağırladı.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Monaco'nun gollerini 3. dakikada Slimani'nin asistinde Wissam Ben Yedder, 56. dakiakda Islam Slimani ve 90+3. dakikada yine Wissam Ben Yedder kaydetti. Rennes'in gollerini ise 12. dakikada Faitout Maouassa ve 48. dakikada Adrien Hunou attı.
Milli ara öncesi Montpellier'e kaybeden Monaco, bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltti. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Rennes de 12 puanda kaldı.
Monaco, Ligue 1'de gelecek hafta Nantes deplasmanına konuk olacak. Rennes ise Toulouse'u ağırlayacak.
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