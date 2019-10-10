10 Ekim 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Müller ayrılıyor

Müller ayrılıyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Bayern Münih'te depremi... Altyapısından çıktığı Bavyera ekibinde aralıksız 10 sezondur forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon kulübeye hapsolmuştu.

Bayern Münih'te depremi... Altyapısından çıktığı Bavyera ekibinde aralıksız 10 sezondur forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon kulübeye hapsolmuştu. 10 maçta 450 dakika süre bulan Müller; 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübüyle 2021'e sözleşmesi bulunan Müller, kulüp yönetimine ocak ayında ayrılmak istediğini iletti. Müller'in güncel değeri 35 milyon euro.

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