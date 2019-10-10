Müller ayrılıyor

Bayern Münih'te Thomas Müller depremi... Altyapısından çıktığı Bavyera ekibinde aralıksız 10 sezondur forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon kulübeye hapsolmuştu.

Bayern Münih'te Thomas Müller depremi... Altyapısından çıktığı Bavyera ekibinde aralıksız 10 sezondur forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon kulübeye hapsolmuştu. 10 maçta 450 dakika süre bulan Müller; 1 gol atıp, 4 asist yaptı. Kulübüyle 2021'e sözleşmesi bulunan Müller, kulüp yönetimine ocak ayında ayrılmak istediğini iletti. Müller'in güncel değeri 35 milyon euro.