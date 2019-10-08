08 Ekim 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi

Milan, Giampaolo'nun görevine son verdi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.10.2019

Milli futbolcu 'nun da forma giydiği (Serie A) ekibi , teknik direktör Marco Giampaolo'nun görevine son verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 52 yaşındaki İtalyan teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

Serie A'daki son 4 maçının 3'ünü kaybeden 'da başarısızlığın faturası, 19 Haziran'da 2+1 bir yıllık sözleşme imzalanan Giampaolo'ya kesildi.

Milan, 7. haftası tamamlanan Serie A'da, lider 'un 10 puan gerisinde 13. sırada yer alıyor.

Giampaolo, 2004'te başladığı kariyerinde Ascoli, Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Cremonese, Empoli ve Sampdoria kulüplerini de çalıştırdı.



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