İspanya’yı terk edecektim

Lionel Messi'den bomba açıklamalar geldi. 2013-14 yıllarında vergi kaçırma suçlamasında dünyasının yıkıldığını anlatan Arjantinli, o dönemde sadece Barcelona'dan değil İspanya'dan bile gitmek istediğini söyledi.

Lionel Messi'den bomba açıklamalar geldi. 2013-14 yıllarında vergi kaçırma suçlamasında dünyasının yıkıldığını anlatan Arjantinli, o dönemde sadece Barcelona'dan değil İspanya'dan bile gitmek istediğini söyledi. Messi, "Ronaldo'nun Madrid'de devam etmesini isterdim. Aramızdaki rekabete ve El Clasico'ya her zaman bir artısı oluyordu" dedi. Enlerini ise şöyle sıraladı: En iyi hoca: Guardiola. Unutamadığı: 2017'de 2 gol atıp, 2-0 kazandıkları Real Madrid maçı. En iyi golü: 2011'de finalde ManU'ya kafayla. En rahat zamanı Xavi-İniestalı yıllar.



