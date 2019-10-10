10 Ekim 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İspanya’yı terk edecektim

İspanya’yı terk edecektim
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Lionel Messi'den bomba açıklamalar geldi. 2013-14 yıllarında vergi kaçırma suçlamasında dünyasının yıkıldığını anlatan Arjantinli, o dönemde sadece Barcelona'dan değil 'dan bile gitmek istediğini söyledi.

Lionel Messi'den bomba açıklamalar geldi. 2013-14 yıllarında vergi kaçırma suçlamasında dünyasının yıkıldığını anlatan Arjantinli, o dönemde sadece Barcelona'dan değil 'dan bile gitmek istediğini söyledi. Messi, "Ronaldo'nun Madrid'de devam etmesini isterdim. Aramızdaki rekabete ve 'ya her zaman bir artısı oluyordu" dedi. Enlerini ise şöyle sıraladı: En iyi hoca: Guardiola. Unutamadığı: 2017'de 2 gol atıp, 2-0 kazandıkları maçı. En iyi golü: 2011'de finalde ManU'ya kafayla. En rahat zamanı Xavi-İniestalı yıllar.


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