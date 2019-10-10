10 Ekim 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Milan’da Pioli dönemi

Milan’da Pioli dönemi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 10.10.2019

Serie A devi Milan'da koltuk değişimi tamamlandı. Önceki gün gönderilen Teknik Direktör Marco Giampaolo'nun yerine Stefano Pioli getirildi. 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Pioli son olarak Fiorentina'yı çalıştırmıştı. 'nun da formasını giydiği kırmızı-siyahlılar, lig lideri Juventus'un 10 puan gerisinde 13. basamakta bulunuyor.

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