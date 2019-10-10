10 Ekim 2019, Perşembe
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Milan’da Pioli dönemi
Giriş Tarihi: 10.10.2019
Serie A devi Milan'da koltuk değişimi tamamlandı. Önceki gün gönderilen Teknik Direktör Marco Giampaolo'nun yerine Stefano Pioli getirildi. 53 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Pioli son olarak Fiorentina'yı çalıştırmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği kırmızı-siyahlılar, lig lideri Juventus'un 10 puan gerisinde 13. basamakta bulunuyor.
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