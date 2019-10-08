08 Ekim 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic'in heykeli dikildi

Ibrahimovic'in heykeli dikildi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 08.10.2019

İsveçli yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in, ülkesinde doğduğu Malmö kentinde heykeli dikildi. Malmö'deki Stadiontorget Meydanı'na dikilen heykel, törenle açıldı. Törene, kariyerine ABD'nin Galaxy takımında devam eden Ibrahimovic'in yanı sıra Federasyonu Genel Sekreteri Hakan Sjostrand, heykeltıraş ve ünlü futbolcunun 10 bine yakın hayranı katıldı.

38 yaşındaki golcü, yaptığı konuşmada, memleketi Malmö'de heykeli bulunmasının büyük onur olduğunu belirterek, "Nereye gidersem gideyim 'i temsil ediyorum. İsveç benim evim. Ne yaparsam yapayım İsveç için Malmö için yapıyorum, Malmö benim evim. 'a giderseniz özgürlük heykeli, İsveç'e giderseniz Zlatan heykeli." ifadelerini kullandı.

Bronzdan yapılan heykel, 2,7 metre boyunda

Böyle bir projede çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren heykeltıraş ise bronzdan yapılan 2,7 metre boyundaki heykel için çalışmanın çok eğlenceli olduğunu söyledi.

Heykel 550 bin krona (yaklaşık 216 bin lira) mal olurken, yıllık bakımına da 15 bin kron (yaklaşık 8 bin 700 lira) harcanacağı bilgisi verildi.

2016 Avrupa Şampiyonası'nın ardından milli takım kariyerini noktalayan Ibrahimovic, İsveç formasıyla çıktığı 116 maçta 62 gol attı.



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