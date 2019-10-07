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Lyon'da Sylvinho dönemi 3 ay sürdü
Giriş Tarihi: 07.10.2019
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sylvinho lakaplı Sylvio Mendes Campos Junior'ın sözleşmesi feshedildi. Takımı geçici olarak Gerald Baticle çalıştıracak.
Olympique Lyon, temmuz ayında göreve başlayan 45 yaşındaki Brezilyalı teknik adamın yönetiminde çıktığı 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrıldı.
Ligue 1'deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.
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