07 Ekim 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Lloris en az 3 ay yok

Lloris en az 3 ay yok
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 07.10.2019

takımlarından Tottenham, Fransız kalecisi 'in sakatlığı nedeniyle en az 3 ay oynayamayacağını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Brighton'a 3-0 yenildikleri lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi.

Sol kol bağlarında hasar meydana gelen 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilmeyeceği ancak antrenmanlara yeni yıldan önce dönmesinin beklenmediği belirtildi.

Lloris böylece 'nin de yer aldığı 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bulunan Fransa Milli Takımı'nın, kalan 4 maçında forma giyemeyecek.



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