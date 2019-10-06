06 Ekim 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool 59 yıllık rekorun peşinde

Liverpool 59 yıllık rekorun peşinde
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 06.10.2019

'in ilk 8 haftasını kayıpsız geçen 'un, 59 yıldır kırılamayan İngiltere rekorunu yakalamasına 3 galibiyet kaldı. Geçen sezon 97 puan toplayarak 'e (2009-2010) ait Avrupa'nın 5 büyük liginin tarihinde en fazla puan toplayan lig ikincisi rekorunu kıran Liverpool, gözünü yeni bir rekora dikti.

1989-1990 sezonundan bu yana liginde şampiyonluğa hasret kalan , bir puan farkla 'ye kaptırdığı şampiyonluk sonrası bu sezona hızlı bir giriş yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi Merseyside ekibi, İngiltere 'deki 8 maçından da 3 puanla ayrıldı.

Mane, Salah ve Firmino'dan oluşan hücum hattının katkısıyla 20 gol atan, Van Dijk önderliğindeki savunmasıyla da kalesinde 6 gole izin veren Liverpool, Tottenham'ın İngiltere ligi rekoruna doğru ilerliyor.

İngiltere ligi rekorunu, 1960-1961 sezonuna 11 galibiyetle başlayan Tottenham elinde tutuyor. 42 haftalık sezonu şampiyon tamamlayan Bill Nicholson yönetimindeki Londra temsilcisi, 12. haftadaki Manchester City beraberliğine kadar puan kaybetmedi.

Avrupa liglerinin rekoru PSG'de

Liverpool'un bu performansı, her ne kadar Avrupa'nın 5 büyük ligindeki tarihin en iyi sezon başlangıçları arasına girse de rekora ulaşması için önünde oldukça uzun bir yol bulunuyor.

Çünkü Avrupa'nın 5 büyük liginde bir sezona en iyi başlayan kulüp unvanını, geçen sezon 'ndeki (Ligue 1) ilk 14 maçını kazanan Paris Saint-Germain () taşıyor.

Önce 1936-1937 sezonuna 8 galibiyetle başlayan Olympique Lillois'ye ait Ligue 1 rekorunu kıran 'in çalıştırdığı PSG, devamında da Avrupa'nın 5 büyük liginin rekorunu Tottenham'ın elinden aldı.

Liverpool'un serisi, Avrupa'nın önde gelen liglerindeki en iyi sezon başlangıçlarını da akıllara getirdi.

Serie A tarihinin en iyi sezon başlangıcını, 2013-2014 sezonundaki 10 maçlık galibiyet serisiyle Roma gerçekleştirdi. 'nin kaptanlığını yaptığı Roma, 18. haftaya kadar namağlup unvanını korusa da ligi Juventus'un arkasında 2. sırada tamamladı.

de teknik direktör 'nın son yılını yaşadığı ve şampiyon olduğu 2015-2016 sezonunda, Bundesliga'nın ilk 10 haftasında da sahadan 3 puanla ayrıldı.

liginde ise 1968-1969 sezonuna üst üste 9 galibiyet alarak başlayan 'in rekoru hala kırılamadı. Eflatun-beyazlılar, 30 hafta süren sezon sonunda 14. lig şampiyonluğunu elde etti.

Türkiye'de en iyi başlangıç Fenerbahçe'nin

ligi rekorunu ise elinde tutuyor. 2009-2010 sezonundaki ilk 8 mücadelesini de kazanan sarı-lacivertli takım, kendisine ait 7 karşılaşmalık rekoru geliştirmişti.

Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi sezon başlangıçları şöyle:

TakımLigÜlkeSezonÜst üste alınan galibiyet
PSGLigue 1Fransa2018-1914
TottenhamPremier Ligİngiltere1960-6111
RomaSerie Aİtalya2013-1410
Bayern MünihBundesligaAlmanya2015-1610
Real MadridLa Ligaİspanya1968-699



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