05 Ekim 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham deplasmanda mağlup

DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.10.2019

İngiltere 'de 8. haftanın açılış maçında , konuk olduğu Brighton & 'a 3-0 yenildi

Ligde 8. haftanın açılış maçında , Brighton & 'ın konuğu oldu.

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Neal Maupay ve 32. dakikada 19 yaşındaki 'nin attığı gollerle soyunma odasına 2-0 önde girdi.

Kariyerinde ilk defa bir maçında ilk 11'de sahaya çıkan Aaron Connolly, 65. dakikada ikinci kez ağları sarsarak farkı 3'e çıkardı. Kalan sürede başka gol olmazken, Brighton & Hove Albion sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü karşılaşacağı Fransa 'nın aday kadrosuna çağrılan Tottenham'ın kalecisi , yedikleri ilk gol pozisyonunda sol kolundan sakatlanarak oyundan çıktı. Lloris, yerini Paulo Gazzaniga'ya bıraktı.

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