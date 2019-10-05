05 Ekim 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham'ın Fransız kalecisi Hugo Lloris'in kolu kırıldı

Türkiye maçı öncesi büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 05.10.2019 Giriş Tarihi: 05.10.2019

Tottenham'ın Brighton deplasmanında kaleci sakatlandı. Oyuncunun uzun süre yeşil sahalara dönmeme riski var.

Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 'e 7-2 yenilerek tarihin en ağır yenilgilerinden birine imza atan Tottenham'da işler yolunda gitmiyor. Ligde Brighton deplasmanına çıkan Tottenham, henüz 3. dakikada 1-0 geri düştü. Kaleci kalesine gelen topu kontrol edemezken; topu bir anda ağlarında gördü. Fransız kaleci hem golde hata yaptı hem de düşerken kolunu kırdı.

Bir süre yerde yatan Fransız oyuncuya oksijenli tüple hava verildi. Sedyeye alınan başarılı file bekçisi daha sonra tedavi için hastaneye götürüldü. İngiliz basını Lloris'in bu sezonu kapatabileceğini yazdı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
City’nin Çağlar aşkı City’nin Çağlar aşkı
Lampard dört köşe! Lampard dört köşe!
Madrid'de operasyon Madrid'de operasyon
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör