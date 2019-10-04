City’nin Çağlar aşkı

Leicester City formasıyla bu sezon öne çıkan Çağlar Söyüncü'nün ismi transferde iddialarında konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde The Guardion, Manchester City'nin milli futbolcu için devre arasında Liecester'ın kapısını çalacağını iddia etmişti. 23 yaşındaki stoperle ilgili Ada basınında yeni haberler çıkmaya başladı. City'nin hocası Guardiola'nın bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Çağlar'ın da bu transfere sıcak baktığı ileri sürüldü.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ