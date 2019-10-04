04 Ekim 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

City’nin Çağlar aşkı

City’nin Çağlar aşkı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.10.2019

Leicester City formasıyla bu sezon öne çıkan Çağlar Söyüncü'nün ismi transferde iddialarında konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde The Guardion, 'nin milli futbolcu için devre arasında Liecester'ın kapısını çalacağını iddia etmişti. 23 yaşındaki stoperle ilgili Ada basınında yeni haberler çıkmaya başladı. City'nin hocası Guardiola'nın bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. Çağlar'ın da bu transfere sıcak baktığı ileri sürüldü.

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