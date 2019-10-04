04 Ekim 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Messi’den şok çıkış

Messi’den şok çıkış
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.10.2019

Barça’nın yıldız isminin kulüp yönetimine mesajı netti: ’da oynadık, sonra ’ye gittik. Seyahat ettiğiniz sürece iyi antrenman yapamıyorsunuz

'nın yıldız ismi , dün basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. İspanyol kulübünün yönetimine mesajlar gönderen Arjantinli oyuncu, "Seyahat ettiğiniz sürece iyi antrenman yapamıyorsunuz. 'da oynadık, döndük, İspanya'da oynadık, sonra 'ye gittik. Yine de gelişiyoruz. Bu yönetime yapılan bir eleştiri değil, bir gerçek. Yavaş yavaş adapte olacağız" diye konuştu. Takımın durumuyla ilgili de konuşan 32 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

DAHA İYİ OLACAĞIM

"ŞAmpiyonlar Ligi'nde İnter'e karşı önemli bir galibiyet aldık. İnter'e karşı oynamak kolay değil. Çünkü onlar harika bir takım. Özellikle ilk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha baskılı ve organize oynadık. Fırsatları değerlendirdik ve kazandık. Bundan sonra daha da güçlenmeliyiz ve kazanmaya devam etmeliyiz. Bu sezon ilk kez 90 dakika sahada kaldım. Oyunumdan memnunum ama hala yoruluyorum. Tempom düşük. Ancak maç oynadıkça daha iyi olacağım."

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