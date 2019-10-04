Messi’den şok çıkış

Barça’nın yıldız isminin kulüp yönetimine mesajı netti: Japonya’da oynadık, sonra ABD’ye gittik. Seyahat ettiğiniz sürece iyi antrenman yapamıyorsunuz

Barcelona'nın yıldız ismi Lionel Messi, dün İspanya basınına çarpıcı açıklamalar yaptı. İspanyol kulübünün yönetimine mesajlar gönderen Arjantinli oyuncu, "Seyahat ettiğiniz sürece iyi antrenman yapamıyorsunuz. Japonya'da oynadık, döndük, İspanya'da oynadık, sonra ABD'ye gittik. Yine de gelişiyoruz. Bu yönetime yapılan bir eleştiri değil, bir gerçek. Yavaş yavaş adapte olacağız" diye konuştu. Takımın durumuyla ilgili de konuşan 32 yaşındaki oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:



DAHA İYİ OLACAĞIM



"ŞAmpiyonlar Ligi'nde İnter'e karşı önemli bir galibiyet aldık. İnter'e karşı oynamak kolay değil. Çünkü onlar harika bir takım. Özellikle ilk yarıda zorlandık. İkinci yarıda daha baskılı ve organize oynadık. Fırsatları değerlendirdik ve kazandık. Bundan sonra daha da güçlenmeliyiz ve kazanmaya devam etmeliyiz. Bu sezon ilk kez 90 dakika sahada kaldım. Oyunumdan memnunum ama hala yoruluyorum. Tempom düşük. Ancak maç oynadıkça daha iyi olacağım."