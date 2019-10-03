03 Ekim 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil'e saldırı davasında itiraf

Mesut Özil'e saldırı davasında itiraf
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 03.10.2019

ekiplerinden 'de forma giyen ile 'a bıçaklı saldırı girişimi iddiasıyla yargılanan sanıklardan , suçunu itiraf etti. İtirafın ardından hakim Sheelagh Canavan, sanık Smith'in 1 Kasım'da yapılacak sonraki duruşmaya kadar tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.

'daki Snaresbrook Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmanın sanıklarından Smith, olay günü ve 'ın kol saatlerini çalmak amacıyla bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.

Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle 'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

Londra Emniyet Müdürlüğü'nden geçen hafta yapılan açıklamada, saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı belirtilmişti.



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