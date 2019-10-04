Madrid'de operasyon

Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçta 1 puan alan Real Madrid’de Zidane’ın koltuğu sallanmaya başladı. İspanyollar’ın Tottenham Teknik Direktörü Pochettino ile görüştüğü ileri sürüldü

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Real Madrid'de Zidane'ın koltuğu sallanmaya başladı. Fransız teknik adam ile yolların ayrılacağı belirtilirken, İspanyol basınında önemli iddialar ortaya atıldı. Real Madrid'in Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ile görüştüğü ileri sürüldü. 47 yaşındaki hocanın Madrid'in teklifine sıcak baktığı ifade edilirken, ocak ayında imzaların atılabileceği kaydedildi.



9 MAÇ, 7 GOL, 1 ASİST



Real Madrid'in Arjantinli hocanın yanı sıra Tottenham'ın golcüsü Harry Kane'i de istediği belirtildi. İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen İspanyol temsilcisinin 150 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla 9 resmi karşılaşmaya çıkan Harry Kane, bu maçlarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.