04 Ekim 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Madrid'de operasyon

Madrid'de operasyon
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 04.10.2019

’nde 2 maçta 1 puan alan ’de Zidane’ın koltuğu sallanmaya başladı. İspanyollar’ın Tottenham Pochettino ile görüştüğü ileri sürüldü

Bu sezon 'ne kötü bir başlangıç yapan 'de Zidane'ın koltuğu sallanmaya başladı. Fransız teknik adam ile yolların ayrılacağı belirtilirken, basınında önemli iddialar ortaya atıldı. Real Madrid'in Tottenham Mauricio Pochettino ile görüştüğü ileri sürüldü. 47 yaşındaki hocanın Madrid'in teklifine sıcak baktığı ifade edilirken, ocak ayında imzaların atılabileceği kaydedildi.

9 MAÇ, 7 GOL, 1 ASİST

Real Madrid'in Arjantinli hocanın yanı sıra Tottenham'ın golcüsü 'i de istediği belirtildi. İngiliz ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen İspanyol temsilcisinin 150 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. Bu sezon İngiliz ekibinin formasıyla 9 resmi karşılaşmaya çıkan Harry Kane, bu maçlarda 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

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