04 Ekim 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lampard dört köşe!

Lampard dört köşe!
DÜNYADAN FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 Giriş Tarihi: 04.10.2019

yenilgisinden sonra Lille'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan 'de yüzler gülüyor.

İngiliz ekibinin hocası , Devler Ligi'nde her maçın zor olduğunu kaydedip, "Bu galibiyet bize güven verdi. Lille'in güçlü bir hücum hattı var. Taraftar desteğiyle de önemli fırsatlar yakaladılar. Bununla mücadele etmek kolay değildi. Bir sonraki maçımızda da Ajax ile zorlu bir 90 dakika oynayacağız" sözlerini sarfetti.

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