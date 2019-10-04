04 Ekim 2019, Cuma
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Lampard dört köşe!
Güncelleme Tarihi: 04.10.2019 Giriş Tarihi: 04.10.2019
Valencia yenilgisinden sonra Lille'i yenerek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Chelsea'de yüzler gülüyor.
İngiliz ekibinin hocası Frank Lampard, Devler Ligi'nde her maçın zor olduğunu kaydedip, "Bu galibiyet bize güven verdi. Lille'in güçlü bir hücum hattı var. Taraftar desteğiyle de önemli fırsatlar yakaladılar. Bununla mücadele etmek kolay değildi. Bir sonraki maçımızda da Ajax ile zorlu bir 90 dakika oynayacağız" sözlerini sarfetti.
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