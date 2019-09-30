30 Eylül 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Slimani şov devam ediyor

Slimani şov devam ediyor
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.09.2019

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, 'da Falcao'nun yokluğunu unutturdu... 4-1 biten Brest maçında 1 gol+3 asiste imza atan Cezayirli forvet, 2006/07 sezonundan bu yana Monaco formasıyla bir maçta en fazla gole katkı yapan oyuncu oldu.

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan Islam Slimani, 'da Falcao'nun yokluğunu unutturdu... 4-1 biten Brest maçında 1 gol+3 asiste imza atan Cezayirli forvet, 2006/07 sezonundan bu yana Monaco formasıyla bir maçta en fazla gole katkı yapan oyuncu oldu. Slimani, Fransa'da 5 maçta şimdiden 4 gol ve 4 asiste ulaştı.

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