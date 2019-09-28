28 Eylül 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fenerbahçe'den Monaco'ya giden Slimani: Falcao ile kıyaslamayın

'Falcao ile kıyaslamayın'
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.09.2019

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yaz Monaco'ya transfer olan Islam Slimani, ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yaz Monaco'ya transfer olan Islam Slimani, ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan Cezayirli golcü, "Ben buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim. Onun burada yaptıklarıyla beni karşılaştıramazsınız. Hocam bana güveniyor ve yeteneklerimi biliyor" dedi. Slimani 4 maçta 3 gol, 1 asiste imza atmıştı.

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