Fenerbahçe'den Monaco'ya giden Slimani: Falcao ile kıyaslamayın

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yaz Monaco'ya transfer olan Islam Slimani, Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve bu yaz Monaco'ya transfer olan Islam Slimani, Radamel Falcao ile ilgili açıklamalarda bulundu. Fransız basınına konuşan Cezayirli golcü, "Ben buraya Falcao'yu unutturmaya gelmedim. Onun burada yaptıklarıyla beni karşılaştıramazsınız. Hocam bana güveniyor ve yeteneklerimi biliyor" dedi. Slimani 4 maçta 3 gol, 1 asiste imza atmıştı.