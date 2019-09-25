25 Eylül 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak

Mesut Özil ve Kolosinac'a saldıranlar mahkemeye çıkacak
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.09.2019

ekiplerinden 'de forma giyen ile 'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunan iki sanık, mahkeme karşısına çıkacak.

Londra Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Arsenalli oyuncular ve 'a saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltında tutulan Ashley Smith ile Jordan Northover'ın, hırsızlığa teşebbüs ve silahlı saldırı girişiminden mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Sanıklardan Ashley Smith, uyuşturucu madde bulundurma iddiasıyla da yargılanacak.

Londra'da 25 Temmuz'da araçta bulundukları sırada motosikletli iki kişinin bıçaklı saldırı girişimiyle karşı karşıya kalan Mesut Özil ve Sead Kolasinac, güvenlik gerekçesiyle 'in sezon başındaki lig maçlarında kadroya alınmamıştı.

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