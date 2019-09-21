21 Eylül 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Çağlarlı Leicester City, Tottenham'ı yendi

Çağlarlı Leicester City, Tottenham'ı yendi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 21.09.2019

'de , milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Tottenham'ı 2-1 yendi.

Ligde 6. hafta maçında , Tottenham'ı ağırladı.

Tottenham, 'nin 29. dakikada yere düşmesine rağmen attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda ataklarını artıran ev sahibi ekibi, 69. dakikada Ricardo Pereira ve 85. dakikada James Maddison'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Leicester City puanını 11'e çıkarırken, Londra ekibi 8 puanda kaldı.

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