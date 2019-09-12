12 Eylül 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Messi geleceği hakkında konuştu

Messi geleceği hakkında konuştu
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 12.09.2019

’nın Arjantinli süper yıldızı , kulüpteki geleceği ve ’ın olası geri dönüşü hakkında açıklamalarda bulundu. Lionel Messi, açıklamalarında Neymar'ın dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu ifade etti.

, "'ın aramıza dönmesi beni çok mutlu ederdi. Açıkçası Neymar'ın dönüşü için 'nın mümkün olan her şeyi yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ancak ile pazarlık yapmanın kolay olmadığı da bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Neymar'ın dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunun altını çizen Messi, "Gelseydi takıma sadece sportif anlamda değil imaj hakları ve sponsorluk anlaşmalarıyla da büyük katkısı olurdu" diye konuştu.

Brezilyalı yıldızın transferi için yönetime doğrudan bir talepte bulunmadığını da söyleyen Messi, "Ben sadece görüşümü belirtmiştim. Transferi gerçekleşmediği için hayal kırıklığına uğradım diyemem. Neymar olmadan da güçlü ve her kulvarda şampiyonluğa oynayabilecek bir kadromuz var" ifadelerini kullandı.

Kendi geleceği hakkında da bilgi veren Messi, "Burası benim evim ve ayrılmak istemiyorum. Kazanmak istiyorum" dedi.

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