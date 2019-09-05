05 Eylül 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Cafu'nun oğlu kalp krizinden hayatını kaybetti

Cafu'nun oğlu hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 05.09.2019

'nın efsane defans oyuncusu 'nun 30 yaşındaki oğlu Danilo, hayatını kaybetti. Brezilya basınında çıkan haberlerde, Cafu'nun en büyük oğlu 30 yaşındaki Danilo'nun, arkadaşlarıyla evinin bahçesinde oynarken kalp krizi geçirdiği duyuruldu.

Brezilyalı defans oyuncusu 'nun oğlu Danilo Feliciano de Moraes, oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan Danilo'nun, doktorların tüm müdahelesine rağmen hayatını kaybettiği bildirildi.

Cafu'nun futbola başladığı takım , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kulübümüz Cafu'nun oğlu Danilo'nun ölümünden dolayı çok büyük üzüntü duymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde Sao Paulo, Roma ve Milan gibi takımlarda forma giyen 49 yaşındaki Cafu, ile 2 kez dünya kupasını kaldırmıştı.



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