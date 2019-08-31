31 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Yassine Benzia Olympiakos'ta

Yassine Benzia Olympiakos'ta
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 31.08.2019

Yunanistan Ligi ekiplerinden , geçen sezon kiralık olarak forması giyen 'yı kadrosuna kattı.

, geçen sezon 'de mücadele eden ancak beklentileri karşılayamayan Benzia'yı ekibi Lille'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

24 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta gol atamazken 1 asist yapmıştı.

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