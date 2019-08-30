30 Ağustos 2019, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı attı

İsmail Köybaşı Granada’da resmi imzayı attı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 30.08.2019

ekiplerinden Granada, son olarak 'de forma giyen milli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon 'de forması giyen ve bu yıl sözleşmesinin bitmesiyle serbest kalan , İspanya Ligi ekiplerinden Granada'ya gitti. 30 yaşındaki futbolcu, İspanyol ekibi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik anlaşma imzaladı. Granada resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile İsmail Köybaşı ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Köybaşı, kariyerinde daha önce , ve Fenerbahçe formalarını giydi.

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