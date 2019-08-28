28 Ağustos 2019, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 3 attı 3 aldı

Lille 3 attı 3 aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 28.08.2019

Ligue 1'in 3'üncü haftasında milli oyuncular ve 'in formasını giydiği sahasında Saint Etienne'i 3-0 mağlup etti. Lille'e galibiyeti getiren golleri 37 ve 74'üncü dakikalarda Victor Osimhen ile 69'uncu dakikada penaltıdan Jonathan Bamba kaydetti. Bu galibiyet ile Lille puanını 6'ya yükseltirken, Saint Etienne 4 puanda kaldı.

Ev sahibi ekipte yer alan milli futbolcular ve karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Zeki Çelik takımının üçüncü golünün asistini yaptı.

, Ligue 1'in 4'üncü haftasında 1 Eylül Pazar günü TSİ 16.00'da deplasmanda Reims ile karşılaşacak.

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