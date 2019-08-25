25 Ağustos 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Monaco beraberlikle yetindi

Monaco beraberlikle yetindi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.08.2019

'nde (Ligue 1) Monaco, Henry Onyekuru'nun bir asist, İslam Slimani'nin bir golle tamamladığı karşılaşmada Nimes ile 2-2 berabere kaldı.

İlk iki maçından puansız ayrılan Monaco ile Nimes, Ligue 1'in üçüncü haftasında karşı karşıya geldi.

Monaco, 39. dakikada geçen sezon 'da forma giyen Onyekuru'nun asistinde eski Fenerbahçeli Slimani'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi Monaco, 45+1. dakikada Wissam Ben Yedder'in golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Jemerson'un 55. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyun üstünlüğünü kaybeden Monaco, rakibin gollerine engel olamadı. Nimes, 70. dakikada Romain Philippoteaux ve 82. dakikada Ahoueke Denkey'nin bulduğu gollerle durumu 2-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla iki takım da ligdeki ilk puanlarını elde etti.



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