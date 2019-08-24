24 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Madrid Valladolid ile berabere kaldı

DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.08.2019

'nın 2. haftasında sahasında oynadığı maçta Valladolid ile 1-1 berabere kaldı. Valladolid'de forma giyen milli futbolcu ilk 11'de sahaya çıkıp karşılaşma sonuna kadar oynadı

1. Futbol Ligi'nin () 2. haftasında sahasında oynadığı maçta Valladolid ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezonda Stadı'nda ilk defa taraftarının karşısına çıkan Real Madrid, Valladolid kalesi önünde yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı ataklarını yoğunlaştıran ev sahibi takım, 82. dakikada Karim Benzema'nın golüyle öne geçti. Real Madrid'in golüne hemen karşılık veren Valladolid, 88. dakikada Sergi Guardiola ile beraberliği yakaladı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Real Madrid ve Valladolid puanlarını 4'e yükseltti.

Milli futbolcu , Valladolid'de ilk 11'de sahaya çıkarken, karşılaşmanın sonuna kadar oynadı.

Bu arada Santiago Bernabeu'daki maçı 63 bin taraftarın izlediği açıklandı. Geçen sezon alınan kötü sonuçlardan dolayı takımının Bernabeu'daki maçlarına fazla ilgi göstermeyen eflatun beyazlı taraftarlar, yeni sezonun başında Real Madrid'e destek verdiklerini gösterdi.



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