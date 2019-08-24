Real Madrid Valladolid ile berabere kaldı
La Liga'nın 2. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valladolid ile 1-1 berabere kaldı. Valladolid'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp karşılaşma sonuna kadar oynadı
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 2. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Valladolid ile 1-1 berabere kaldı.
Yeni sezonda Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk defa taraftarının karşısına çıkan Real Madrid, Valladolid kalesi önünde yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı ataklarını yoğunlaştıran ev sahibi takım, 82. dakikada Karim Benzema'nın golüyle öne geçti. Real Madrid'in golüne hemen karşılık veren Valladolid, 88. dakikada Sergi Guardiola ile beraberliği yakaladı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla Real Madrid ve Valladolid puanlarını 4'e yükseltti.
Milli futbolcu Enes Ünal, Valladolid'de ilk 11'de sahaya çıkarken, karşılaşmanın sonuna kadar oynadı.
Bu arada Santiago Bernabeu'daki maçı 63 bin taraftarın izlediği açıklandı. Geçen sezon alınan kötü sonuçlardan dolayı takımının Bernabeu'daki maçlarına fazla ilgi göstermeyen eflatun beyazlı taraftarlar, yeni sezonun başında Real Madrid'e destek verdiklerini gösterdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"