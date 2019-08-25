25 Ağustos 2019, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 3 puanı 3 golle aldı

City 3 puanı 3 golle aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 25.08.2019

İngiltere 'de , deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti.

Son şampiyon , 'in 3. haftasında 'a konuk oldu.

Konuk takım, 15 ve 64. dakikalarda Sergio Agüero, 43. dakikada 'in golleriyle 3-1 galip geldi. Bournemouth'un tek golünü, 45+3. dakikada Harry Wilson kaydetti.

Bu arada Arjantinli yıldız futbolcu Agüero, kariyerinde 400 gole ulaştı.

Bu sonuçla Manchester City, 7 puanla 2. sıraya yerleşti. Bournemouth ise 3 maç sonunda 4 puanda kaldı.



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