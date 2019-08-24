24 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Arsenal'i Salah ile yendi

Liverpool Arsenal'i Salah ile yendi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.08.2019

'de , yıldız oyuncusu Salah'ın iki gol attığı maçta konuk ettiği 'i 3-1 mağlup etti.

Ligin üçüncü haftasında oynanan şampiyonluk adaylarının mücadelesinde , Anfield Stadı'nda 'i ağırladı.

Oyunu kontrolü altında tutan Liverpool, 41. dakikada Joel Matip'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın 49. dakikada penaltıdan ve 58. dakikada attığı gollerle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı. Arsenal'in tek golünü, 85. dakikada Lucas Torreira kaydetti.

Arsenal'de , takımın 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Lige 3'te 3 yaparak başlayan ve puanını 9'a çıkaran Liverpool, 3. haftayı da lider tamamlamayı garantiledi. Arsenal ise maç fazlası ve 6 puanla 2. sırada yer aldı.



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