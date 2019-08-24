24 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United ilk yenilgisini aldı

Manchester United ilk yenilgisini aldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 24.08.2019

'de , konuk ettiği ile 2-1 mağlup oldu.

Ligin üçüncü hafta mücadelesinde , Stadı'nda 'ı ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Crystal Palace, 32. dakikada Jordan Ayew'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Manchester United, 89. dakikada Daniel James'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ataklarını sıklaştıran Crystal Palace, 90+3'üncü dakikada Patrick van Aanholt'un fileleri havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Marcus Rashford, kazanılan penaltıyı 70. dakikada gole çeviremedi.

Puanını 4'e çıkaran Crystal Palace, maç fazlası ve averaj farkıyla 10. sıraya yükselirken, ligde ilk mağlubiyetini alan Manchester United ise aynı puanla 5. sıraya geriledi.

Leicester City kazandı

ise milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün 90 dakika forma giydiği maçta deplasmanda 'ı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini, 38. dakikada James Vardy ve 70. dakikada Harvey Lewis Barnes kaydetti. Sheffield United'ın tek golü ise 62. dakikada Oliver McBurnie'den geldi.



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