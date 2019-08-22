22 Ağustos 2019, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı

Liverpool Chamberlain'in sözleşmesini uzattı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 22.08.2019

ekiplerinden , orta saha oyncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesini uzattı.

Kulübü, 26 yaşındaki Oxlade-Chamberlain ile yeni sözleşme imzalandığını duyururken, mukavelenin süresi hakkında bilgi verilmedi.

Southampton altyapısından yetişen Oxlade-Chamberlain, 2011 yılında 'a transfer oldu. Bu takımda 6 yıl kaldıktan sonra 38 milyon avro bonservis bedeliyle Liverpool'a katılan İngiliz oyuncu, burada 47 maça çıktı ve 5 gol attı.



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