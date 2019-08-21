Barcelona'dan Neymar için 160 milyon Euro

İspanyol basını, Katalan devinin Brezilyalı fenomen için PSG’ye 2020’de ödemek şartıyla, tam 160 milyon Euro vermeye hazır olduğunu öne sürdü

BArcelona'nın Neymar aşkı bitmiyor. Diario Sport'taki habere göre; Katalan devi yaptığı toplantı sonrasında Brezilyalı eski yıldızı için Paris Saint- Germain'e 2020'de ödemek şartıyla 160 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi.

ANCAK KİRALIK OLUR

Haberde Barça'nın, Neymar'ı satın alamayacağı ancak kiralık olarak kadrosuna katabileceğinin altı çizildi. Çünkü Barcelona, Griezmann, De Jong, Neto ve Junior gibi oyuncuları transfer etti ve bu transferlere 250 milyon euro'dan fazla yatırım yaptı.