20 Ağustos 2019, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Sassuolo, Mert Müldür'ü açıkladı

Sassuolo, Mert Müldür'ü açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 20.08.2019

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, forması giyen milli oyuncu 'ü kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminde 'la sözleşme imzalayan Merih Demiral'ın eski takımı Sassuolo, 20 yaşındaki sağ bek 'ü renklerine bağladığını duyurdu. Milli oyuncunun bonservis bedelinin 5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

2 kez A forması giyen Müldür, geçen sezon altyapısından yetiştiği ekibi 'de 39 resmi maçta forma giydi.

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