19 Ağustos 2019, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG Rennes'e yenildi

PSG Rennes'e yenildi
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 19.08.2019

'nin (Ligue 1) son şampiyonu Saint-Germain (), sezonun ikinci maçında Rennes'e 2-1 kaybetti.

Ligin ikinci hafta mücadelesinde , Roazhon Park'da Rennes'in konuğu oldu.

PSG, 36. dakikada Edison Cavani ile 1-0 öne geçsede Rennes, 44. dakikada M'Baye Niang, 48. dakikada Romain Del Castillo'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran Rennes, ligde 3. olurken, 3 puanlı PSG 8. sırada kaldı.



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