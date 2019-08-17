17 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf ve Zeki Amiens'e mağlup

Yusuf ve Zeki Amiens'e mağlup
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.08.2019

1'in ikinci haftasında ve 'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Amiens'e 1-0 mağlup oldu.

Amiens ile Lille, 1'in ikinci haftasında Licorne Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 70'inci dakikada Guirassy attığı golle skoru belirledi ve Amiens evinde Lille'i 1-0 mağlup etti.

39'uncu dakikada kırmızı kart gören Soumare, Lille'i 10 kişi bıraktı.

Milli oyuncular ve , maça ilk 11'de başladı. Yusuf Yazıcı, 80'inci dakikada yerini Thiago Maia'ya bırakırken, Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.

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