17 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Edin Dzeko Roma'da kaldı

Edin Dzeko Roma'da kaldı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.08.2019

Roma, golcüsü 'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

İtalya'da yaz transfer döneminin gözde isimlerinden olan ve adı farklı takımlarla anılan 33 yaşındaki futbolcu, kulübü Roma'da kaldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Dzeko'nun sözleşmesinin yenilendiği belirterek, 3 yıl daha uzatıldığı ifade edildi.

Kulüp açıklamasında ifadelerine yer verilen Dzeko, "Son haftalarda kulüpten kalmama yönelik güçlü bir istek olduğunu hissettim. Roma benim evim. Burada bir kupa kazanmak için her şey var. Daha uzun kalacağım için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

2015 yılında Roma'ya gelen golcü, 179 maçta forma giymiş, 87 gol atmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı
Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı
Jonathan Kodjia sürprizi! Jonathan Kodjia sürprizi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör