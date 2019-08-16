17 Ağustos 2019, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı

Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı
DÜNYADAN FUTBOL
Giriş Tarihi: 17.08.2019

Bundesliga'da 2019-2020 sezonunun açılış maçında son şampiyon , sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

'nde (Bundesliga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında , sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, ilk haftada Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. dakikasında Polonyalı golcü ile 1-0 öne geçti.

Hertha Berlin, 36. dakikada Dodi Lukebakio ve 39. dakikada Marko Grujic ile üst üste bulduğu gollerle skoru 2-1 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaparak skoru eşitledi.

Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih-Hertha Berlin karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.

Bundesliga'nın ilk haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.

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