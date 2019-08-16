Bayern Münih yeni sezona beraberlikle başladı
Bundesliga'da 2019-2020 sezonunun açılış maçında son şampiyon Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı.
Geçen sezonun şampiyonu Bayern Münih, ilk haftada Allianz Arena'da Hertha Berlin'i konuk etti.
Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 24. dakikasında Polonyalı golcü Robert Lewandowski ile 1-0 öne geçti.
Hertha Berlin, 36. dakikada Dodi Lukebakio ve 39. dakikada Marko Grujic ile üst üste bulduğu gollerle skoru 2-1 yaptı ve karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibinin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda baskılı bir oyun sergileyen Bayern Münih, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle durumu 2-2 yaparak skoru eşitledi.
Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih-Hertha Berlin karşılaşması 2-2 berabere sonuçlandı.
Bundesliga'nın ilk haftasında yarın 6 karşılaşma oynanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"